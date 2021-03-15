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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 14 березня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 14 березня 2021 року

Станом на 10.00 14 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1615 осіб. Всього за час пандемії одужало 16 696 осіб, летальних випадків 50. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сили України.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 473 особи. За минулу добу зареєстровано 94 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 9 осіб.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 6296 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 1341 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 250 осіб. Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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