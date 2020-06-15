Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 14 червня

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00 14 червня в Збройних Силах України хворіє 171 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало – 174 осіб, летальних випадків – 4.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 461 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 114 осіб.

За минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України Дніпропетровської області знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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