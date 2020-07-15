Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 14 липня

Станом на 10.00 14 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 128 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 469 осіб, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 465 осіб Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 62 особи.

За минулу добу зареєстровано 11 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, перебіг хвороби легкий, отримують необхідне лікування.

На лікуванні в дома під наглядом медичної служби знаходиться 8 осіб (Львівська область – 1 військовослужбовець, Тернопільска область – 1 військовослужбовець, Київська область – 3 військовослужбовця та 2 працівника ЗСУ, Житомирська область – 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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