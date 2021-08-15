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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 14 серпня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 14 серпня 2021 року

Станом на 10.00 14 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 47 осіб.

Всього за час пандемії одужало 25 261 осіба, летальних випадків 94.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 18 осіб.

За минулу добу зареєстровано 5 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 2 особи госпіталізовані до закладів охорони здоров’я.

Вакцинація від COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 164 951 особа отримала 1 дозу вакцини. З них 7 993 військових медиків.

Повторно провакциновано 110 983 особи.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 498 осіб (перше введення).

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

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