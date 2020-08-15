Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 14 серпня

Станом на 10.00 14 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 385 осіб. Всього за час пандемії одужало — 743особи, летальних випадків — 6. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 732 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 182 особи. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону — 2 військовослужбовця, Чернівецький військовий госпіталь — 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа (Львівська область — 13 військовослужбовців та 3 працівника ЗС України, Київська область — 11 військовослужбовців та 4 працівника ЗС України, Чернігівська область — 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Івано-Франківська область — 1 військовослужбовець, Миколаївська область — 1 військовослужбовець, Вінницька область — 1 військовослужбовець, Одеська область — 2 військовослужбовця та Житомирська — 2 військовослужбовця).

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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