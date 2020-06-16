Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 15 червня

Станом на 10.00 15 червня в Збройних Силах України хворіє 172 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало – 174 осіб, летальних випадків – 4.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 467 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 89 осіб.

За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ”. Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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