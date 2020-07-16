Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 15 липня

Станом на 10.00 15 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 125 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 486 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 471 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 62 особи.

За минулу добу зареєстровано 14 нових випадків захворювання на гостру респираторную хворобу COVID-19. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 2 особи (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 12 осіб (Львівська область – 1 військовослужбовець, Київська область – 10 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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