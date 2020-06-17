Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 16 червня

Станом на 10.00 16 червня в Збройних Силах України хворіє 143 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 209 осіб, летальних випадків – 4. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 541 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 95 осіб.

За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них 1 військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ». Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 5 осіб (Хмельницька область – 1 військовослужбовець, Вінницька область – 2 працівника ЗС України та Київська область – 2 військовослужбовця). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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