Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 16 січня 2021 року

Станом на 10.00 16 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 788 осіб.

Всього за час пандемії одужало — 14098 осіб, летальних випадків — 38.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 22 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 4 особи.

За минулу добу зареєстровано 70 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 7 осіб:

Військово-медичний клінічний центр Східного регіону — 3 військовослужбовця

Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», Військово-медичний клінічний центр Західного регіону та Запорізький військовий госпіталь — 1 військовослужбовцю

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону — 1 працівник ЗС України

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 63 особи:

Київська область — 16 військовослужбовців

Миколаївська область —10 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України

Львівська область — 6 військовослужбовців та 3 працівника ЗС України

Дніпропетровська область — 2 військовослужбовця та 3 працівника ЗС України

Одеська область — 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України

Харківська область — 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України

Чернігівська область — 3 військовослужбовця

Житомирська області — 4 військовослужбовця

Донецька та Вінницька області — по 2 військовослужбовця

Черкаська, Хмельницька, Івано-Франківська та Волинська області — по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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