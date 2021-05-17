Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 16 травня 2021 року

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00 16 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 479 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало 24 445 осіб, летальних випадків 89.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 129 осіб.

За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 1 особу госпіталізовано до закладу охорони здоров’я.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 51 729 осіб отримала 1 дозу вакцини. З них 3 284 військові медики.

Повторно провакциновано 284 особи.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 126 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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