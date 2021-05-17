Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:36
Просмотров: 80

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 16 травня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 16 травня 2021 року

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00 16 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 479 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало 24 445 осіб, летальних випадків 89.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 129 осіб.

За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 1 особу госпіталізовано до закладу охорони здоров’я.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 51 729 осіб отримала 1 дозу вакцини. З них 3 284 військові медики.

Повторно провакциновано 284 особи.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 126 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Facebook начал банить за обсуждение связи Билла Гейтса с COVID-19
Сегодня 08:32    6
Археологи розкопали "Український Стоунхендж" (ФОТО)
Сегодня 08:05    72
Сформовано алгоритм запису освітян на вакцинацію від COVID-19 — МОН
Сегодня 07:38    61
В Украине еще одна сеть АЗС перестала продавать премиальное топливо
Сегодня 07:12    143
На Харьковщине стартовали сборы теробороны
Сегодня 06:54    98
ВПО можуть подати онлайн-заяву на порталі Дія про намір отримати пільгову іпотеку
Сегодня 06:45    86
На "карантинні" 8 тисяч уже витратили 1 мільярд
Сегодня 06:18    108
Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів населений пункт Катеринівка
Сегодня 06:09    142
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    139
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    166
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 