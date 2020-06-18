Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 17 червня

Як повідомляє Командування Медичних сил, станом на 10.00 17 червня в Збройних Силах України хворіє 142 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 215 осіб, летальних випадків – 4.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 531 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 69 осіб.

За минулу добу зареєстровано п’ять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 2 особи (Рівненський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець та Чугуївська центральна района лікарня – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 3 особи (Київська та Рівненська області – по 1 військовослужбовцю, Дніпропетровська область – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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