Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 17 січня 2021 року

Станом на 10.00 17 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 808 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил України Збройних Сил України. Всього за час пандемії одужало — 14131 особа, летальних випадків — 38. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 20 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 3 особи.

За минулу добу зареєстровано 53 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 10 осіб:

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону — 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 3 військовослужбовця

Чернігівський військовий госпіталь — 2 військовослужбовця

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Миколаївський та Черкаський військові госпіталі — по 1 військвослужбовцю

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 43 особи:

Львівська область — 11 військовослужбовців

Дніпропетровська область — 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України

Полтавська область — 5 військовослужбовців

Одеська та Вінницька області — по 4 військовослужбовця

Київська та Чернігівська області — по 1 військовослужбовцю та по 1 працівнику ЗС України

Миколаївська та Запорізька області — по 2 військовослужбовця

Харківська, Чернігівська, Житомирська, Хмельницька та Херсонська області — по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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