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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 18 липня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 18 липня

Станом на 10.00 18 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 129 осіб.

Всього за час пандемії одужало — 514 осіб, летальних випадків — 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 298 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 21 особа.

За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них:

у закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 1військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 3 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування;

на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 6 осіб (Львівська область — 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Київська область — 1 працівник ЗСУ, Житомирська область — 1 держслужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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