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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 18 січня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 18 січня 2021 року

Станом на 10.00 18 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 804 особи. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України

Всього за час пандемії одужало — 14158 осіб, летальних випадків — 38.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 28 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 8 осіб.

За минулу добу зареєстровано 23 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 3 особи:

Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 2 військовослужбовця

65 військовий мобільний госпіталь — 1 військовослужбовець

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 20 осіб:

Київська область — 11 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України

Донецька область — 4 військовослужбовця

Житомирська область — 2 військовослужбовця

Львівська та Миколаївська область — по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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