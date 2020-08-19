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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 18 серпня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 18 серпня

Станом на 10.00 18 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 449 осіб. Всього за час пандемії одужало – 785 осіб, летальних випадків – 6.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 702 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 86 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України. За минулу добу зареєстровано 35 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 3 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовця, Житомирський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець та Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 26 осіб (Одеська область - 3 військовослужбовця та 3 працівника ЗС України, Чернівецька область – 4 військовослужбовця, Харківська область - 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Львівська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Київська область - 2 військовослужбовця та 2 працівника ЗС України, Вінницька область – 1 військовослужбовець, Рівненська область – 1 військовослужбовець, Житомирська область – 1 працівник ЗС України, Волинська область – 2 працівника ЗС України, Івано-Франківська область – 2 працівника ЗС України та Закарпатська область – 1 працівник ЗС України).

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпекузайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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