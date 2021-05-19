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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 18 травня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 18 травня 2021 року

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00 18 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 358 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало 24 584 особи.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 111 осіб.

На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано 91-1 летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Військовослужбовець перебував на лікуванні у Чортківській центральній районній лікарні. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним…

За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладу охорони здоров’я госпіталізовано 6 осіб.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 51 147 осіб отримали 1 дозу вакцини.

З них 3 284 військових медиків.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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