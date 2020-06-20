Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 19 червня

Станом на 10.00 19 червня в Збройних Силах України хворіє 143 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 242 особи. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 386 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 22 особи.

На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано п’ятий летальний випадок від коронавірусу.

Так, у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 18 червня помер військовослужбовець Збройних Сил України (Львівська область).

Військовослужбовець хворів з 4 червня 2020 року, проходив лікування у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону міста Львова. Хвороба протікала з вираженою симптоматикою та військовослужбовець мав хронічні супутні захворювання, які потребували лікування вузькопрофільних спеціалістів, тому 10 червня пацієнт був евакуйований до Національного військово-медичного клінічного центру “ГВКГ” у Києві. 18 червня стан здоров’я погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, але наступила зупинка серцевої діяльності. За наявної інформації, у чоловіка, окрім гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, були супутні захворювання.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним.

За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у Сарненській центральній районній лікарні знаходиться на лікуванні 1 працівник ЗС України.

Вдома під наглядом медичної служби перебувають 10 осіб (Київська область – 2 військовослужбовця, Вінницька область – 1 військовослужбовець, Волинська область – 1 військовослужбовець та Львівська область 5 військовослужбовців). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Залишайтеся вдома.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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