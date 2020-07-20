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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 19 липня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 19 липня

Станом на 10.00 19 липня в Збройних Силах України хворіє 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 516 осіб, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 296 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 43 особи. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 1 військовослужбовець (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ”). Стан пацієнта задовільний , отримує необхідне лікування.

На лікуванні в дома під наглядом медичної служби знаходиться 12 осіб (військові частини Київської області – 7 військовослужбавців і 2 працівника ЗС України та Львівської області – 2 військовослужбовця і 1 прцівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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