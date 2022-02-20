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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 19 лютого 2022 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 19 лютого 2022 року

Станом на 10.00 19 лютого 2022 року в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 4 177 осіб. Всього за час пандемії одужало 45 460 осіб, летальних випадків — 113. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 619 осіб.

За минулу добу зареєстровано 185 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 239 087 осіб отримали 1 дозу вакцини. 2 дози вакцини отримали 233 853 особи. Бустерну дозу вакцини отримали 26 417 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням, аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

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