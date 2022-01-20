Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:32
Просмотров: 68

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 19 січня 2022 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 19 січня 2022 року

Станом на 10.00 19 січня 2022 року в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1031 особа. Всього за час пандемії одужало 34 190 осіб, летальних випадків 112. На ізоляції (у тому числі, самоізоляції) перебуває 183 особи. За минулу добу зареєстровано 278 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 238 918 осіб отримали 1 дозу вакцини. 2 дози вакцини отримали 233 426 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі
Сегодня 06:41    64
Мінагрополітики внесло зміни в перелік соціально важливих продуктів
Сегодня 06:08    113
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    83
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    157
“Хай ворог знає – протитанкових засобів в Україні вистачить на всіх” - ГУР
19.01.2022 09:43    285
Підвищення зарплат медикам: хто отримуватиме 13 500 та 20 000 гривень - МОЗ
19.01.2022 09:20    296
Держдепартамент США підтвердив візит Блінкена до Києва 19 січня
19.01.2022 08:43    197
В Україні пришвидшується формування підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ
19.01.2022 08:26    199
Нова президентка Європарламенту пообіцяла підтримку Україні: диктатори нас не розділять
19.01.2022 08:00    220
Як завантажити програмне рішення «ПРРО Каса»? - Податкова
19.01.2022 07:51    176
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 