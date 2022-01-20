Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 19 січня 2022 року

Станом на 10.00 19 січня 2022 року в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1031 особа. Всього за час пандемії одужало 34 190 осіб, летальних випадків 112. На ізоляції (у тому числі, самоізоляції) перебуває 183 особи. За минулу добу зареєстровано 278 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 238 918 осіб отримали 1 дозу вакцини. 2 дози вакцини отримали 233 426 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Источник: mil.gov.ua

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