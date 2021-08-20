Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 19 серпня 2021 року

Станом на 10.00 19 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 60 осіб. Всього за час пандемії одужало 25 273 особи. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 53 особи.

На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано ще один летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Працівник ЗС України знаходився на стаціонарному лікуванні у ЦРЛ міста Прилуки. Не зважаючи на проведену терапію стан його здоров’я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним.

За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 2 особи госпіталізовані до закладів охорони здоров’я.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 166 217 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 8 005 військових медиків. Повторно провакциновано 119 472 особи.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 378 осіб (перше введення).

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

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