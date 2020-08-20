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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 19 серпня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 19 серпня

Станом на 10.00 19 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 458 осіб. Всього за час пандемії одужало – 816 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 813 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 195 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 40 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Львівська обласна клінічна лікарня – 1 працівник ЗС України та міська клінічна лікарня м. Львів – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 32 особи (Київська область - 13 військовослужбовців та 5 працівників ЗС України, Львівська область – 7 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України, Рівненська область – 1 військовослужбовець, Житомирська область – 1 працівник ЗС України, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець, Чернігівська область – 1 військовослужбовець та Хмельницька - 1 військовослужбовець). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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