Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 2 липня

Станом на 10.00 2 липня в Збройних Силах України хворіє 166 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 342 осіб, летальних випадків – 5. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 529 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 179 осіб.

За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них на лікуванні у закладах охорони перебуває 4 особи (Чернігівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Львівської області – 3 військовослужбовця). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 5 осіб (Львівська область – 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Київська – 1 військовослужбовець та Івано-Франківська – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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