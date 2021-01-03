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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 2 січня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 2 січня 2021 року

Станом на 10.00 2 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 1775 осіб.

Всього за час пандемії одужало — 12393 особи, летальних випадків — 38.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 179 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 19 осіб.

За минулу добу зареєстровано 42 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 3 особи:

Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону та Деснянський військовий госпіталь — по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 39 осіб:

Київська область — 12 військовослужбовців

Миколаївська область — 9 військовослужбовців

Житомирська область — 7 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України

Чернігівська область — 5 військовослужбовців

Черкаська та Вінницька області — по 2 військовослужбовця

Хмельницька область — 1 військовослужбовець

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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