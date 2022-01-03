Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 2 січня 2022 року

Станом на 10.00 2 січня 2022 року в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 463 особи. Всього за час пандемії одужало 33 670 осіб, летальних випадків 111.На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 61 особа. За минулу добу зареєстровано 7 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 238 741 особа отримала 1 дозу вакцини. 2 дози вакцини отримали 232 962 особи.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

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