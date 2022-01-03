Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:40
Просмотров: 99

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 2 січня 2022 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 2 січня 2022 року

Станом на 10.00 2 січня 2022 року в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 463 особи. Всього за час пандемії одужало 33 670 осіб, летальних випадків 111.На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 61 особа. За минулу добу зареєстровано 7 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 238 741 особа отримала 1 дозу вакцини. 2 дози вакцини отримали 232 962 особи.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу
Сегодня 06:59    124
Для сільгоспвиробників запрацювали нові податкові правила
Сегодня 06:30    127
Щодо роботи КПВВ на лінії розмежування в районі проведення ООС
Сегодня 06:09    121
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    133
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:03    180
ОАСК зарегистрировал иск Азарова к СБУ и СНБО с требованием исключения из санкционного списка
02.01.2022 11:20    250
ВООЗ каже, що в 2022-му пандемію ковіду вдасться подолати. Але за певних умов
02.01.2022 11:06    308
Верховная Рада обложила налогом цифровых гигантов, но заплатят за это украинцы: список сервисов, которые в Украине станут дороже
02.01.2022 10:52    567
Виробники соціально важливих продуктів зможуть купувати газ за зниженою ціною
02.01.2022 10:25    261
Борг перед ВДЕ-генерацією за 2021 рік доведеться включити в тариф "Укренерго" на передачу – глава "ГарПока"
02.01.2022 10:00    206
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 