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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 20 червня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 20 червня

Станом на 10.00 20 червня в Збройних Силах України хворіє 137 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало — 258 осіб, летальних випадків — 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 387 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 10 осіб.

За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону — 2 військовослужбовця,). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 6 осіб (Київська область — 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Львівська області — 2 військовослужбовця та Вінницька область — 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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