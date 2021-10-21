Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:35
Просмотров: 25

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 20 жовтня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 20 жовтня 2021 року

Станом на 10.00 20 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1383 особи. Всього за час пандемії одужало 26 485 осіб, летальних випадків 96. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 217 осіб. За минулу добу зареєстровано 209 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 45 осіб госпіталізовано до закладів охорони здоров’я.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 232 787 осіб отримали 1 дозу вакцини. Повторно провакциновано 205 094 особи.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Командування Медичних Сил Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

20.10.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі
Сегодня 06:26    34
Сколько стоит лечение коронавируса в Харькове: цифры
Сегодня 06:18    65
Слова Лаврова о нормандской встрече — это плевок в лицо Франции и Германии: заявление Кулебы
Сегодня 06:09    78
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    69
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    124
В Житомире сносят легендарную чулочную фабрику (ВИДЕО)
20.10.2021 09:57    310
Вас «злито»: українцям розповіли, як дізнатись про те, що дані про них вже в мережі
20.10.2021 09:34    373
94,2% українців, госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня, не мали жодної дози антиковідної вакцини
20.10.2021 08:50    177
Верховний Суд розгляне касацію Приватбанку до заводу Коломойського
20.10.2021 08:24    176
Співробітники воєнної розвідки України здійснили чергову евакуацію громадян України із сирійського табору “Родж”
20.10.2021 08:15    166
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 