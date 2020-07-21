Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 20 липня

Станом на 10.00 20 липня в Збройних Силах України хворіє 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 518 осіб, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 295 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 91 особа. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них 1 військовослужбовець пербуває на лікуванні у Конотопській ЦРЛ. Стан пацієнта задовільний , отримує необхідне лікування.

1 військовослужбовець (Волинська область) знаходиться на лікуванні в дома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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