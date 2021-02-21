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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 20 лютого 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 20 лютого 2021 року

Станом на 10.00 20 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 542 особи. Всього за час пандемії одужало 15 676 осіб, летальних випадків 44. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 120 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 55 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 8 осіб:

Мукачівський військовий госпіталь – 3 військовослужбовця

Житомирський військовий госпіталь – 2 військовослужбовця

Хмельницький військовий госпіталь, Житомирська та Івано-Франківська міські лікарні – по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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