Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 20 січня 2021 року

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00 20 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 756 осіб.

Всього за час пандемії одужало — 14282 особи.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 30 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби — 8 осіб.

На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 39 летальний випадок спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Центральній районній лікарні міста Коломия. Позитивний ПЛР-тест від 05.01.2021. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним...

За минулу добу зареєстровано 30 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у заклади охорони здоров’я госпіталізовано 3 особи:

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону — 1 військовослужбовець

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону — 1 військовослужбовець

59 військовий мобільний госпіталь — 1 військовослужбовець

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 27 осіб:

Київська та Вінницька області — по 3 військовослужбовця та по 1 працівнику ЗС України

Полтавська область — 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України

Херсонська область — 3 військовослужбовця

Івано-Франківська область — 2 військовослужбовця

Хмельницька, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Чернігівська, Чернівецька та Тернопільська області — по 1 військовослужбовцю

Харківська область — 2 працівника ЗС України

Дніпропетровська та Львівська області — по 1 працівнику ЗС України

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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