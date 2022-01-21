Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:34
Просмотров: 99

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 20 січня 2022 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 20 січня 2022 року

Станом на 10.00 20 січня 2022 року в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1298 осіб. Всього за час пандемії одужало 34 225 осіб, летальних випадків 112. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 225 осіб. За минулу добу зареєстровано 302 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 238 921 особа отримали 1 дозу вакцини. 2 дози вакцини отримали 233 455 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Виробництво молока в Україні скоротилося на 6%
Сегодня 08:21    16
Уряд прийняв рішення щодо утворення Державної служби України у справах дітей
Сегодня 08:12    39
Захід має реагувати, інакше "буде багато крові і біженців" - Резніков про загрозу вторгнення
Сегодня 07:53    74
Бойцам территориальной обороны разрешили применять охотничье оружие
Сегодня 07:35    88
Страшнее коронавируса. Билл Гейтс предупредил о появлении новой пандемии
Сегодня 07:17    146
НБУ погіршив прогноз зростання економіки України
Сегодня 06:51    103
Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі
Сегодня 06:25    96
США дозволили країнам Балтії передати зброю для України
Сегодня 06:09    120
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    122
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    157
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 