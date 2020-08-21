Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 20 серпня

Станом на 10.00 20 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 485 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 831 особа, летальних випадків – 6.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 817 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 195 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 42 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовця, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, ізолятор медичного пункту військової частини Львівської області – 1 військовослужбовець та Славутська ЦРЛ – 2 військовослужбовця). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 33 особи (Київська область - 4 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Львівська область – 14 військовослужбовців та 5 працівників ЗС України, Дніпропетровська область – 2 військовослужбовця, Чернівецька область – 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Одеська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Чернігівська область – 1 працівник ЗС України та Вінницька - 1 військовослужбовець). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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