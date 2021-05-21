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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 20 травня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 20 травня 2021 року

Станом на 10.00 20 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 294 особи. Всього за час пандемії одужало 24 684 особи, летальних випадків 91. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 88 осіб.

За минулу добу зареєстровано 20 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 4 особи госпіталізовано до закладів охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 52 468 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 279 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 249 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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