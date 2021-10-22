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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 21 жовтня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 21 жовтня 2021 року

Станом на 10.00 21 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1466 осіб.

Всього за час пандемії одужало 26 567 осіб, летальних випадків 96.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 227 осіб.

За минулу добу зареєстровано 165 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 39 осіб госпіталізовано до закладів охорони здоров’я.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 232 946 осіб отримали 1 дозу вакцини. Повторно провакциновано 205 243 особи.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

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