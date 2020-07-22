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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 21 липня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 21 липня

Станом на 10.00 21 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 140 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 524 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 374 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 136 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Броварська ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ) Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. Київська міська лікарня №4 – 1 працівник ЗСУ – стан важкий.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 3 особи (Київська область – 1 військовослужбовець та 2 працівника ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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