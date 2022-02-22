Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:34
Просмотров: 124

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 21 лютого 2022 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 21 лютого 2022 року

Станом на 10.00 21 лютого 2022 року в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 3612 осіб. Всього за час пандемії одужало 46 087 осіб, летальних випадків 113. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 725 осіб. За минулу добу зареєстровано 15 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 239 087 осіб отримали 1 дозу вакцини. 2 дози вакцини отримали 233 854 особи. Бустерну дозу вакцини отримали 26 795 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Яким чином здійснюється скасування реєстрації ПРРО?
Сегодня 08:19    69
Знищуючи цивільну інфраструктуру російські окупанти створюють привід для дискредитації українських захисників
Сегодня 08:10    93
Що робити при симптомах COVID-19, якщо немає сімейного лікаря – пояснює МОЗ
Сегодня 07:52    114
Под Харьковом будут стрелять: людей просят не выходить в поля
Сегодня 07:35    286
Госспецсвязи: завтра на Украину могут быть совершены новые кибератаки
Сегодня 07:17    122
Транзит газу через Україну продовжує знижуватися
Сегодня 06:51    124
21.02.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі
Сегодня 06:25    124
Заява ФСБ РФ про обстріл з території України місця несення служби прикордонних нарядів в Ростовській області – свідома провокація - ДПСУ
Сегодня 06:09    197
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    170
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    321
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 