Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 21 січня 2021 року

Станом на 10.00 21 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 756 осіб.

Всього за час пандемії одужало — 14343 особи, летальних випадків — 39.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 126 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби — 25 осіб.

За минулу добу зареєстровано 60 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 14 осіб:

59 військовий мобільний госпіталь — 4 військовослужбовця

Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 3 військовослужбовця

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Хмельницький, Черкаський та Житомирський військові госпіталі — по 1 військовослужбовцю

Житомирська МКЛ — 1 працівник ЗС України

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 46 осіб:

Київська область — 21 військовослужбовець та 3 працівника ЗС України

Львівська, Хмельницька та Житомирська області — по 4 військовослужбовця та по 1 працівнику ЗС України

Дніпропетровська область — 3 військовослужбовця

Вінницька, Чернівецька та Рівненська області — по 1 військовослужбовцю

Миколаївська область — 1 працівник ЗС України

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»