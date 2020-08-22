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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 21 серпня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 21 серпня

Станом на 10.00 21 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 507 осіб. Всього за час пандемії одужало – 852 особи, летальних випадків – 6.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 870 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 199 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 43 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовця, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Рівненський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Малинська ЦРЛ – 1 працівник ЗС України та Івано-Франківська обласна лікарня – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 34 особи (Львівська область – 10 військовослужбовців та 6 працівників ЗС України, Київська область - 4 військовослужбовця, Чернівецька область – 3 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Вінницька область - 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Івано-Франківська область – 3 військовослужбовця, Одеська область – 2 військовослужбовця, Миколаївська область – 1 військовослужбовець та Харківська - 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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