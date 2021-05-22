Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 21 травня 2021 року

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00 21 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 263 особи. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало 24 725 осіб, летальних випадків 91.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 89 осіб.

За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 4 особи госпіталізовано до закладів охорони здоров’я.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 52 099 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 288 військові медики.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 42 особи.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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