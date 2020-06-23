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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 22 червня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 22 червня

Станом на 10.00 22 червня в Збройних Силах України хворіє 143 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 264 особи, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 420 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 14 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них 3 військовослужбовця знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби (Рівненська область – 1 особа та Житомирська – 2 особи).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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