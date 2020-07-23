Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 22 липня

Станом на 10.00 22 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 134 особи.

Всього за час пандемії одужало – 544 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 414 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 65 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 14 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 5 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець) Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 9 осіб (Київська область – 2 військовослужбовці, Львівська область – 5 військовослужбовців, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець, Полтавська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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