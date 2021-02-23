Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 22 лютого 2021 року

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00 22 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 552 особи. Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало 15 688 осіб.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 119 осіб.

Нажаль, у Збройних Силах України зареєстровано 45-й летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Військовослужбовець перебував на стаціонарному лікуванні у Обласній інфекційній лікарні міста Івано-Франківськ. Позитивний ПЛР тест від 10 лютого цього року. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним...

За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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