Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 22 серпня

Станом на 10.00 22 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 545 осіб. Всього за час пандемії одужало — 873 особи, летальних випадків — 6. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 896 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 153 особи. За минулу добу зареєстровано 59 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них на лікувані в закладах охорони здоров’я перебуває 12 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний цетр Західного регіону — 3 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону — 3 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону — 1 військовослужбовець, Чернігівський військовий госпіталь — 3 військовослужбовця та Рівненська ЦМЛ — 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікувані вдома під наглядом медичної служби знаходиться 47 осіб (Київська огбласть — 16 військовослужбовців та 3 працівника ЗС України, Львівська область — 11 військовослужбовців та 4 працівника ЗС України, Одеська область — 3 військовослужбовця, Рівненська область — 3 військовослужбовця, Івано-Франківська область — 4 працівника ЗС Украни, Житомирська область — 2 працівника та Полтавська — 1 працівник ЗС України). Стан злров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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