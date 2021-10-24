Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 23 жовтня 2021 року

Станом на 10.00 23 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1701 особа. Всього за час пандемії одужало 26 763 особи, летальних випадків 96. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 284 особи. За минулу добу зареєстровано 171 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.З них 42 особи госпіталізовано до закладів охорони здоров’я.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 234 003 особи отримали 1 дозу вакцини. Повторно провакциновано 206 381 особу.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

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