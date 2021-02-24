Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 23 лютого 2021 року

Станом на 10.00 23 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 567 осіб. Всього за час пандемії одужало 15 750 осіб, летальних випадків 45. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 113 осіб. За минулу добу зареєстровано 77 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 14 осіб:

Військово-медичний клінічний центр Центрального та Південного регіонів, Полтавський військовий госпіталь та 59 військовий мобільний госпіталь — по 2 військовослужбовця

Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», Військово-медичний клінічний центр Західного та Північного регіонів, Чернівецький, Деснянський та Білоцерківський військові госпіталі — по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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