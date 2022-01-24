Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:33
Просмотров: 10

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 23 січня 2022 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 23 січня 2022 року

Станом на 10.00 23 січня 2022 року в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2011 осіб.

Всього за час пандемії одужало 34 298 осіб, летальних випадків — 112.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 520 осіб.

За минулу добу зареєстровано 84 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 238 937 осіб отримали 1 дозу вакцини.

2 дози вакцини отримали 233 499 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковский метрополитен продезинфицируют за 620 000 гривен
Сегодня 06:25    38
Паніка, дефіцит чи "ситуація": чому з полиць магазинів почала зникати гречка і Ко
Сегодня 06:07    73
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    64
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    151
Меджліс закликав владу чіткіше формулювати позицію щодо Криму
23.01.2022 11:00    257
Німеччина передасть Україні польовий шпиталь для військових – міністр оборони ФРН
23.01.2022 10:57    256
НАТО долучить Україну до формування Стратегічної концепції Альянсу до 2030 року
23.01.2022 10:31    257
Міністерство оборони направило на погодження нову редакцію наказу про військовий облік жінок
23.01.2022 10:18    275
Как собрать "тревожный чемодан" на случай войны. Полезно знать
23.01.2022 09:04    750
Естонія поставить Україні Javelin, а Латвія і Литва - Stinger
23.01.2022 08:53    214
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 