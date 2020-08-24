Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 23 серпня

Станом на 10.00 23 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 579 осіб.

Всього за час пандемії одужало — 887 осіб, летальних випадків — 6.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 901 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби — 239 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 48 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 5 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону — 2 військовослужбовця). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 39 осіб (Київська область — 9 військовослужбовців та 5 працівників ЗС України, Львівська область — 11 військовослужбовців та 5 працівників ЗС України, Одеська область — 1 військовослужбовець, Дніпропетровська область — 1 військовослужбовець, Івано-Франківська область — 1 військовослужбовець та 3 працівника ЗС України, Чернігівська область — 1 військовослужбовець, Хмельницька область — 1 військовослужбовець та Тернопільська — 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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