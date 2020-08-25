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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 23 серпня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 23 серпня

Станом на 10.00 24 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 604 особи.

Всього за час пандемії одужало — 888 осіб, летальних випадків — 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 936 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 235 осіб.

За минулу добу зареєстровано 26 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 7 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 2 військовослужбовця, Рівненський військовий госпіталь — 3 військовослужбовця та Чернівецький військовий госпіталь — 2 військовослужбовця). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 19 осіб (Київська область — 1 військовослужбовець та 4 працівника ЗС України, Львівська область — 3 військовослужбовця та 3 працівника ЗС України, Чернівецька область — 3 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Вінницька область — 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України та Закарпатська — 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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