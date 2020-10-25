Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 24 жовтня

Станом на 10.00 24 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 1317 осіб. Всього за час пандемії одужало — 3608 осіб, летальних випадків — 14.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 357 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 46 осіб. За минулу добу зареєстровано 131 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 19 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 3 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону — 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону — 1 військовослужбовець, Черкаський військовий госпіталь — 4 військовослужбовця, Мукачівський військовий госпіталь — 3 військовослужбовця, Житомирський та Маріупольський військові госпіталі — по 1 військовослужбовцю, Хмельницька МКЛ — 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 94 особи (Київська область — 29 військовослужбовців та 4 працівника ЗС України, Львівська та Вінницька області — по 9 військовослужбовців та по 1 працівнику ЗС України, Житомирська область — 7 військовослужбовців, Одеська область — 8 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Дніпропетровська область — 6 військовослужбовців, Хмельницька область — 4 військовослужбовця, Рівненська область — 3 військовослужбовця, Черкаська область — 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Волинська область — 1 військовослужбовець та 2 працівника ЗС України, Миколаївська область — 2 військовослужбовця, Закарпатська область — 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Донецька та Кіровоградська області — по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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