Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 24 липня

Станом на 10.00 24 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 147 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 565 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 411 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 16 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – 1 працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Київська лікарня – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 14 осіб (Київська область – 3 військовослужбовці, Львівська область – 4 військовослужбовця, Чернігівська область – 1 військовослужбовець, Чернівецька область – 2 військовослужбовці та 2 працівника ЗСУ, Одеська область – 1 військовослужбовець, Сумська область - 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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